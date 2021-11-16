Вашингтон, , 22:00 — REGNUM Обязательное ношение медицинской маски в помещении отменяется в Вашингтоне с 22 ноября, написала 16 ноября мэр города Мюриел Баузер в Twitter.

Мюриэл Боузер Lorie Shaull

Боузер «Начиная с понедельника, 22 ноября, столичный округ Колумбия отменит действующий мандат на ношение масок в помещении».

Между тем остаётся правило носить медицинские маски в общежитиях, школах, домах престарелых, приютах. Также маску нужно надевать в библиотеке.

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Кроме того, масочный режим сохраняется для пребывающих в зданиях официальных учреждений. В аэропортах, на вокзалах, такси и в общественном транспорте тоже требуется маска.

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