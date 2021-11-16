Белград, 16 ноября, 2021, 22:08 — ИА Регнум. Все договоренности, которые режим президента Александра Вучича подписал с албанскими сепаратистами в Приштине, будут аннулированы. Об этом 16 ноября заявил лидер сербского оппозиционного движения «Освобождение» Младжан Джорджевич.

Младжан Джорджевич

Так Джорджевич прокомментировал слова премьер-министра сепаратистского Косово Альбина Курти о том, что «Косово не может признать Сербию, пока в силе конституция 2006 года», в соответствии с которой Косово является неотъемлемой частью Сербии.

«Все «сделки», которые Вучич заключил с Хашимом Тачи, Рамушем Харадинаем и Альбином Курти, которые подразумевают отказ Сербии от собственного суверенитета и которые противоречат конституции и резолюции 1244 СБ ООН, будут аннулированы новыми патриотически ориентированными властями», — говорится в сообщении движения «Освобождение».

Джорджевич подчеркнул, что косовские албанцы, как и все другие граждане Сербии, будут иметь все права, которые им гарантирует как раз действующая конституция.

Напомним, что ранее Курти заявил о том, что «взаимное признание» Косово и Сербии является целью переговоров о «нормализации отношений», которые ведутся под эгидой ЕС. Тем не менее, Косово не может признать Сербию, пока действует конституция, принятая в 2006 году. В преамбуле основного закона говорится о том, что Косово и Метохия являются неотъемлемой частью Сербии.