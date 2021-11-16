Москва, , 21:53 — REGNUM 16 ноября в Химках на стадионе «Арена Химки» молодежная сборная России U21 по футболу в матче пятого тура отборочного турнира к чемпионату Европы U21 одержала минимальную победу над сборной Испании U21 со счетом 1:0. Единственный мяч на 60-й минуте встречи забил вышедший на замену форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин.

Празднование гола Хлусевича

Составы команд:

Россия U21: Бориско, Кузьмичев, Прохин, Степанов, Сильянов, Мухин, Марадишвили (Пруцев, 57'), Умяров, Хлусевич, Севикян (Сулейманов, 46'), Агаларов (Тюкавин, 58').

Испания U21: Агирресабала, Миранда, Гильямор, Франсес, Фонтан, Венседор (Грагера, 46'), Сансет (Камелло, 69'), Руис (Уильямс, 83'), Гомес, Лобете (Кампос, 46'), Турриентес (Серрано, 53').

Сборная России U21 одержала победу и набрала пятнадцать очков, но осталась на второй строчке в турнирной таблице группы 3. Сборная Испании U21 с пятнадцатью очками идет на первом месте из-за лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.