Йошкар-Ола, 16 ноября, 2021, 21:52 — ИА Регнум. В Марий Эл поступила партия вакцины «Спутник лайт» в объеме 11 150 доз. Об этом сообщает минздрав республики.

Med.ulgov.ru Вакцина «Спутник Лайт»

Препарат распределен по медицинским организациям и пунктам вакцинации. В Ведомстве напомнили, что данная вакцина рекомендована для ревакцинации и первой вакцинации ранее перенесших COVID-19 граждан.

Всего в республику до настоящего момента поступило 369 170 комплектов вакцин от коронавируса. План вакцинации в республике выполнен на 62%: прививку сделали около 268 тыс. жителей республики.

Также в связи со снижением ежедневного числа госпитализаций в республике сократили количество инфекционных коек для лечения пациентов с коронавирусом и внебольничной пневмонией с 1925 до 1785 мест.

Как сообщало ИА REGNUM, в Марий Эл разработан автоматический программный комплекс «АнтиCOVID-19», который будет ежедневно в круглосуточном режиме отслеживать и анализировать сообщения от жителей республики о нарушениях действующих ограничительных мер. При выявлении нарушений сообщить о них сможет любой житель республики. Также здесь можно сообщить о фактах продажи фиктивных сертификатов вакцинации от COVID-19.

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