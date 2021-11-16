Лос-Анджелес, США, , 21:47 — REGNUM Энтони Маки снимется в новой исторической эпопее режиссёра Руперта Уайатта «Воин пустыни» (Desert Warrior). Об этом 16 ноября сообщает портал Deadline.

Энтони Маки Gage Skidmore

Действие картины будет происходить на Аравийском полуострове в VII веке нашей эры, в центре повествования будет находиться принцесса (Аийша Харт), которая пытается сбежать от безжалостного правителя (Бен Кингсли) после того, как отказывается стать его наложницей.

Девушка и её отец (Гассан Массуд) решают довериться таинственному бандиту, которого сыграет Энтони Маки. В проекте также участвуют Шарлто Копли («Район № 9»), Сами Буахила («Вышибала», «Земля и кровь»), Ламис Аммар («Песчаная буря») и Геза Рёриг («Сын саула»).

Напомним, Руперт Уайатт снял такие картины, как, «Восстание планеты обезьян», «Битва за Землю», «Игрок» и «Поворот: Шпионы Вашингтона». Его режиссёрский дебют состоялся в январе 2008 года, тогда Уайатт выпустил на экраны фильм «Побег из тюрьмы».

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