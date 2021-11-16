Йошкар-Ола, , 21:42 — REGNUM В Марий Эл разработан автоматический программный комплекс «АнтиCOVID-19», который будет ежедневно в круглосуточном режиме отслеживать и анализировать сообщения от жителей республики о нарушениях действующих ограничительных мер. Об этом сообщает пресс-служба администрации Йошкар-Олы.

Чат-боты Пресс-служба администрации Йошкар-Олы

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Чат-бот для приема сообщений работает на платформе Telegram и в социальной сети «ВКонтакте». При выявлении нарушений сообщить о них сможет любой житель республики. После обработки информации система направит данные по территориальности в районные и городские органы, которые осуществляют контроль за соблюдением ограничительных мер.

Также здесь можно сообщить о фактах продажи фиктивных сертификатов вакцинации от COVID-19.

Комплекс разработан совместно с департаментом информатизации и связи Марий Эл, при поддержке правительства республики, районных и городских органов исполнительной власти, а также при участии министерства внутренней политики, развития местного самоуправления и юстиции региона.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 16 ноября в Марий Эл выявили 126 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 127 новых положительных исследованиях на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 24 546 случаев. 722 жителя республики скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне от COVID-19 скончались 15 человек — рекордный показатель летальных случаев за сутки с начала пандемии, за сутки скончались двое жителей республики.

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