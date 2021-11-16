Прага, 16 ноября, 2021, 21:42 — ИА Регнум. Адресованная властям Чехии новая инициатива Польши, касающаяся угольной шахты «Туров», не встретила одобрения в Праге, написал 16 ноября пресс-секретарь чешского министерства охраны окружающей среды Петр Роубичков в Twitter.

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Не пояснив, в чём заключалась инициатива Варшавы, Роубичков оценил её как «неприемлемую».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после того как польские власти решили расширить шахту «Туров», находящуюся поблизости от Чехии, чешская сторона подала в суд, поскольку стала испытывать дефицит воды. Европейский суд юстиции в Люксембурге принял стороны Праги.