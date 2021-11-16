Ко дню рождения Югры пенсионеры получат выплаты
Ханты-Мансийск, 16 ноября, 2021, 21:34 — ИА Регнум. В Югре ко дню образования Ханты-Мансийского автономного округа неработающие пенсионеры получат единовременные выплаты. Об этом сообщила на заседании регионального оперативного штаба заместитель руководителя регионального департамента социального развития ХМАО Светлана Круглова.
Единовременную выплату получат до 1 декабря 2021 года в беззаявительном порядке пенсионеры, состоящим на учёте в центре социальных выплат Югры. По 2000 рублей переведут малообеспеченным неработающим пенсионерам с доходом не более прожиточного минимума, по одной тысяче — другим гражданам данной категории.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, история Югры берёт начало с 10 декабря 1930 года, когда был образован Остяко-Вогульский национальный округ с центром в селе Самарово. Затем 23 октября 1940 года округ был переименован в Ханты-Мансийский национальный. С 1978 года он стал называться Ханты-Мансийским автономным округом. В 2003 году по указу президента РФ Владимира Путина регион получил название «Ханты-Мансийский автономный округ — Югра».