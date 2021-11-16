Ханты-Мансийск, 16 ноября, 2021, 21:34 — ИА Регнум. В Югре ко дню образования Ханты-Мансийского автономного округа неработающие пенсионеры получат единовременные выплаты. Об этом сообщила на заседании регионального оперативного штаба заместитель руководителя регионального департамента социального развития ХМАО Светлана Круглова.

Флаг Югры

Единовременную выплату получат до 1 декабря 2021 года в беззаявительном порядке пенсионеры, состоящим на учёте в центре социальных выплат Югры. По 2000 рублей переведут малообеспеченным неработающим пенсионерам с доходом не более прожиточного минимума, по одной тысяче — другим гражданам данной категории.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, история Югры берёт начало с 10 декабря 1930 года, когда был образован Остяко-Вогульский национальный округ с центром в селе Самарово. Затем 23 октября 1940 года округ был переименован в Ханты-Мансийский национальный. С 1978 года он стал называться Ханты-Мансийским автономным округом. В 2003 году по указу президента РФ Владимира Путина регион получил название «Ханты-Мансийский автономный округ — Югра».