Нижний Новгород, 16 ноября, 2021, 21:34 — ИА Регнум. Уфимский «Салават Юлаев» одержал победу над нижегородским «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 2:0.

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки «Салавата Юлаева»

В составе «Салавата Юлаева» дубль оформил нападающий Сакари Маннинен.

На сегодняшний день «Салават Юлаев» занимает третье место в Восточной конференции КХЛ, на счету команды 40 очков. «Торпедо» идёт на девятом месте в Западной конференции с 29 очками.

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