Лос-Анджелес, США, , 21:28 — REGNUM В сеть выложили трейлер фильма «Не смотрите наверх» (Don't Look Up), который для Netflix снимает режиссёр Адам Маккей. Ролик был опубликован 16 ноября на YouTube-канале онлайн-кинотеатра.

Метеорит 9866112

Проект может похвастаться поистине звёздным составом, в нём участвуют Леонардо Ди Каприо, Тимоти Шаламе, Дженнифер Лоуренс, Ариана Гранде, Кейт Бланшетт, Мэрил Стрип, Джона Хилл, Рон Перлман и другие известные актёры и представители шоу-бизнеса. Сюжет картины расскажет о том, как два астронома пытаются убедить политиков и СМИ в том, что через шесть месяцев Землю уничтожит метеорит.

Для справки: съёмки картины начались 18 ноября 2020 года, в основу проекта лёг оригинальный сценарий Адама Маккея. Премьера состоится на сайте Netflix 24 декабря 2021 года.

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