Пекин, 16 ноября, 2021, 21:33 — ИА Регнум. Шестой пленум ЦК КПК XIX созыва, прошедший в Пекине, привлекает внимание тем, что именно на пленумах китайской правящей партии определяется состав ее членов, которые займут в будущем высшие руководящие должности. О том, как принимаются такие важные решения политической элитой Китая и на что повлияет тот или иной выбор в китайской политике в целом, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Предсказания экспертов, рассуждавших о нарастании противоречий в верхах китайской компартии, так и не нашли подтверждения, так же как и догадки о передаче власти от нынешнего лидера Си Цзиньпина другому. А вот оценка деятельности КПК за прошедшие со дня ее основания сто лет, сделанная в докладе Си Цзиньпина, важна для понимания нынешней и будущей стратегии Китая. Ясно дано понять, что никаких «перестроечных» тенденций в Китае не будет, а курс «всемирной фабрики», столь удачно примененный Китаем, будет продолжен, несмотря на все попытки ему противодействовать со стороны Запада. Да и события последних лет показывают, что громкие лозунги тех же США о необходимости возвращения производства так и остаются словами, которые слабо воздействуют на крупный американский бизнес. Так что, критикуя Китай, Запад продолжает сотрудничать с ним, делая его все сильнее. Читайте статью Владимира Павленко

Предсъездовский пленум ЦК КПК: задачи и смысл