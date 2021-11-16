Москва, 16 ноября, 2021, 21:16 — ИА Регнум. Азербайджан и Армения прекратили боевые действия возле границы после телефонных переговоров их министров обороны с главой российского военного ведомства Сергеем Шойгу, сообщает 16 ноября пресс-служба Минобороны России.

President.az И. о премьер-министра Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев

«В настоящее время боестолкновения в районе горы Килисали прекращены, ситуация нормализовалась и находится под контролем», — указано в сообщении российского военного ведомства.

«В соответствии с достигнутой при посредничестве российской стороны договоренностью с 18:30 на восточном участке армяно-азербайджанской границы огонь прекращен, обстановка сравнительно стабилизировалась», — сообщило по этому поводу министерство обороны Армении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министры обороны Армении и Азербайджана обратились по телефону к главе Минобороны России, жалуясь на провокации противной стороны. В итоге обеим сторонам конфликта было рекомендовано прекратить провокационные действия, обостряющие ситуацию.