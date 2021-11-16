Нью-Йорк, США, 16 ноября 2021, 21:15 — REGNUM К мигрантам должно быть человеческое отношение, сообщил 16 ноября журналистам заместитель официального представителя Генсека ООН Фархан Хак.
Комментируя миграционный кризис на границе Белоруссии с Польше, представитель ООН сказал, что в организации считают ненормальной сложившуюся ситуацию. Это касается и рисков столкновений на границе, и обращение с мигрантами.
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