Нью-Йорк, США, , 21:15 — REGNUM К мигрантам должно быть человеческое отношение, сообщил 16 ноября журналистам заместитель официального представителя Генсека ООН Фархан Хак.

Мигранты (сс) lamuk_lamuk

Комментируя миграционный кризис на границе Белоруссии с Польше, представитель ООН сказал, что в организации считают ненормальной сложившуюся ситуацию. Это касается и рисков столкновений на границе, и обращение с мигрантами.

Хак «Мы выступаем за то, чтобы с ними со всеми обращались достойно. Мы не хотим, чтобы этих людей использовали в спорах между странами».

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