Нью-Йорк, США, 16 ноября, 2021, 21:15 — ИА Регнум. К мигрантам должно быть человеческое отношение, сообщил 16 ноября журналистам заместитель официального представителя Генсека ООН Фархан Хак.

(сс) lamuk_lamuk Мигранты

Комментируя миграционный кризис на границе Белоруссии с Польшей, представитель ООН сказал, что в организации считают ненормальной сложившуюся ситуацию. Это касается и рисков столкновений на границе, и обращения с мигрантами.