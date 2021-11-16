В ООН призвали достойно обращаться с мигрантами на границе Белоруссии
Нью-Йорк, США, 16 ноября, 2021, 21:15 — ИА Регнум. К мигрантам должно быть человеческое отношение, сообщил 16 ноября журналистам заместитель официального представителя Генсека ООН Фархан Хак.
(сс) lamuk_lamuk
Мигранты
Комментируя миграционный кризис на границе Белоруссии с Польшей, представитель ООН сказал, что в организации считают ненормальной сложившуюся ситуацию. Это касается и рисков столкновений на границе, и обращения с мигрантами.
«Мы выступаем за то, чтобы с ними со всеми обращались достойно. Мы не хотим, чтобы этих людей использовали в спорах между странами».