Вашингтон, , 21:15 — REGNUM В рамках сотрудничества сервис онлайн-трансляций Twitch и компания Streamlabs помогут владельцам консолей Xbox упростить процесс настройки стримов. Об этом 16 ноября сообщает портал Engadget.

Twitch Gage Skidmore

Представитель Streamlabs Studio Ашрай Урс заявил, что веб-интерфейс компании позволит пользователям Xbox превратить игровой процесс в «высококачественную прямую трансляцию с помощью инструментов взаимодействия со зрителем».

Разработчики пояснили, что как правило, если стримеры Twitch хотели добавить в трансляции такие функции, как сообщения о «донатах» или пользовательские экранные слои, то им нужно было использовать карту захвата. Теперь они смогут обходиться без неё при помощи Streamlabs Studio.

Напомним, компания Streamlabs специализируется на разработке приложений для стримеров и авторов контента. Она была основана в 2014 году. Сервис Twitch, принадлежащий компании Amazon, сегодня является самой популярной платформой для онлайн-трансляций среди геймеров.

Читайте ранее в этом сюжете: Искусство побеждает кризис — в компьютерной игре поставили Шекспира