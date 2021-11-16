Минск, 16 ноября, 2021, 22:25 — ИА Регнум. Многовекторность белорусского руководства показательно обернулась жесточайшей конфронтацией как с Западом, так и с прозападными силами, выращенными Минском в собственной стране под предлогом «борьбы за суверенность». Теперь, спустя полтора года после обвинения России чуть ли не во всех смертных грехах, белорусский официоз решил одуматься. Надолго ли хватит доброй воли Минска к продолжению строительства Союзного государства с Россией, размышляет постоянный автор ИА REGNUM Сергей Артёменко.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко и Владимир Путин

Новые соглашения о «союзных программах», подписанные 4 ноября президентом России Владимиром Путиным и белорусским президентом Александром Лукашенко, вызвали у официального Минска большой словесный энтузиазм с использованием громких эпитетов. Но те в России, кто знаком с лукашенковским стилем громких обещаний, которые не выдерживают зачастую проверку временем, не впадают в показной оптимизм. Недаром глава российского правительства Михаил Мишустин оценил реализацию подписанных договоренностей как «более серьезный этап». Может быть, предстоит преодолевать такие трудности, включая и саботаж особенно нежелающих союзничества между Москвой и Минском, что на этом фоне победные кличи по поводу ноябрьского подписания покажутся несколько преждевременными. Хватит ли у Лукашенко доброй воли, чтобы перестать вести свою уклончивую игру? Читайте статью Сергея Артёменко.

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