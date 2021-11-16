Сургут, Югра, , 21:11 — REGNUM В Сургуте (ХМАО) возбуждено уголовное дело по факту смерти сотрудницы местной клинической травматологической больницы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

Медсестра готовит шприц с вакциной Гам-КОВИД-Вак Александр Погожев © ИА REGNUM

Тело женщины обнаружено 21 октября 2021 года супругом по месту жительства. Выясняются обстоятельства произошедшего, в том числе причины и условия, способствовавшие принятию потерпевшей решения об уходе из жизни, отмечают в пресс-службе следственного органа. Возбуждено уголовное по статье 110 УК РФ («Доведение до самоубийства»).

Погибшая женщина работала медсестрой нейрохирургического отделения анестезиологии и реанимации в сургутской клинической травматологической больнице. В социальных сетях предполагают, что женщина могла уйти из жизни по причине конфликта на работе. Поэтому помимо СКР, травмоцентр сейчас проверяют государственная инспекция труда, прокуратура и департамент здравоохранения Югры, сообщает «Сургутинформ-ТВ».