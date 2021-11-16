Сургут, Югра, 16 ноября, 2021, 21:11 — ИА Регнум. В Сургуте (ХМАО) возбуждено уголовное дело по факту смерти сотрудницы местной клинической травматологической больницы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

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Тело женщины обнаружено 21 октября 2021 года супругом по месту жительства. Выясняются обстоятельства произошедшего, в том числе причины и условия, способствовавшие принятию потерпевшей решения об уходе из жизни, отмечают в пресс-службе следственного органа. Возбуждено уголовное по статье 110 УК РФ («Доведение до самоубийства»).

Погибшая женщина работала медсестрой нейрохирургического отделения анестезиологии и реанимации в сургутской клинической травматологической больнице. В социальных сетях предполагают, что женщина могла уйти из жизни по причине конфликта на работе. Поэтому помимо СКР, травмоцентр сейчас проверяют государственная инспекция труда, прокуратура и департамент здравоохранения Югры, сообщает «Сургутинформ-ТВ».