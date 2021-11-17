17 ноября 2021 | Время чтения 2 мин

Ярослав Чингаев, , 13:30 — REGNUM В Москве открылась Международная транспортная неделя — 2021. В этом году мероприятие проходит уже в 15-й раз.

Транспортная неделя 2021. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Транспортная неделя — главное отраслевое событие России. Приветственное обращение к участникам форума направил президент России Владимир Путин:

«Сегодня важно сконцентрировать усилия на решении первоочередных, востребованных временем профессиональных задач, добиваться реальных, ощутимых результатов в таких вопросах, как модернизация инфраструктуры, повышение надежности и безопасности перевозок, развитие транзитных логистических маршрутов, обновление общественного транспорта в городах и регионах России».

Выставка «Транспорт России». Транспортная неделя 2021. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Инвестиционные проекты в порту Тамань. Выставка «Транспорт России». Транспортная неделя 2021. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Выставка «Транспорт России». Транспортная неделя 2021. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

В рамках мероприятия проходит выставка «Транспорт России» и XV Международный форум, а также пленарные заседания, круглые столы, на которых рассматриваются вопросы развития всех основных видов транспорта с участием лидеров отрасли и Министерства транспорта РФ.

Выставка «Транспорт России». Транспортная неделя 2021. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Атомный ледокол «Лидер». Выставка «Транспорт России». Транспортная неделя 2021. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Парусник «Мир». Выставка «Транспорт России». Транспортная неделя 2021. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Выставка «Транспорт России». Транспортная неделя 2021. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Газотепловоз ТЭМГ 1. Выставка «Транспорт России». Транспортная неделя 2021. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Выставка «Транспорт России». Транспортная неделя 2021. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Выставка «Транспорт России». Транспортная неделя 2021. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Выставка «Транспорт России». Транспортная неделя 2021. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Археологические находки во время строительства дорог. Выставка «Транспорт России». Транспортная неделя 2021. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Выставка «Транспорт России». Транспортная неделя 2021. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Выставка «Транспорт России». Транспортная неделя 2021. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Карта развития высокоскоростных автодорог (зеленым — планируемые). Выставка «Транспорт России». Транспортная неделя 2021. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Выставка «Транспорт России». Транспортная неделя 2021. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Выставка «Транспорт России». Транспортная неделя 2021. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Svo cargo беспилотный грузовик. Транспортная неделя 2021. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Выставка «Транспорт России». Транспортная неделя 2021. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Выставка «Транспорт России». Транспортная неделя 2021. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Форум и выставка собрали на одной площадке руководителей Минтранса России, членов правительства РФ, глав регионов, представителей крупнейших отраслевых компаний и международных общественных организаций. По итогам недели планируется заключить 40 соглашений о сотрудничестве.

Марат Хуснуллин, заместитель председателя правительства Российской Федерации. Транспортная неделя 2021. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Работа студии «Знание на выставке». Транспортная неделя 2021. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Круглый стол. Транспортная неделя 2021. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Михаил Василенко, генеральный директор Международного аэропорта «Шереметьево», показывает свой стенд. Транспортная неделя 2021. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Подписание соглашений. Транспортная неделя 2021. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Выставка «Транспорт России». Транспортная неделя 2021. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

На выставке представлены 90 стендов крупнейших отраслевых компаний и представителей регионов. Центральная экспозиция — шоурум национальных проектов. В этой экспозиции представлены макеты, интерактивные презентации и видеоматериалы по федеральным проектам. Например, строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург, развитие портовой инфраструктуры: ледокольный флот, мостовой переход через реку Лену в районе г. Якутска и другие. РЖД представила на выставке концептуальный плацкартный вагон «Ёлочка» В этом вагоне места распределены по диагонали.

Выставка «Транспорт России». Транспортная неделя 2021. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Макет нового вагона с размещением ёлочкой. Выставка «Транспорт России». Транспортная неделя 2021. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Выставка «Транспорт России». Транспортная неделя 2021. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Выставка «Транспорт России». Транспортная неделя 2021. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

XV Международный форум и выставка «Транспорт России» проходят в Гостином дворе с 15 по 19 ноября. Вход возможен только при наличии QR-кода.