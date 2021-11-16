Москва, , 22:24 — REGNUM Новые и новые случаи преступлений, совершенных людьми, которых принято называть «выходцами с Кавказа», заставляют задуматься о том, правомерна ли формула «преступность не имеет национальности». Что полезнее для общества, игнорировать национальность совершивших злодеяние или же как раз замалчивание ведет к повторению происшествий? Об этом рассуждает автор ИА REGNUM Платон Беседин.

Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

Тема этнической преступности уже не раз показывала, насколько она опасна для неосторожного обсуждения, ведь так просто, начав ее обсуждать, скатиться в навешивание на тех или иных ярлыка «абсолютного врага». Это, разумеется, ни в коем случае не допустимо. Но замалчивание проблем, которые возникают в межнациональном общении, тоже здоровой практикой не назовешь. Избегание этой темы может сделать ее еще острее, когда правонарушение не будет иметь достаточного общественного порицания. И излишняя ретивость, и замалчивание создают условия для намеренного раскачивания конфликта, который в условиях многонациональной России может быть особенно опасен. И взаимоизолироваться как в Средневековье, оставив каждую общину жить по своим законам, тоже нельзя. Читайте статью Платона Беседина

Новые Ватутинки и Россия спрашивают: кто разжигает национальную рознь?