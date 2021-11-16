Москва, 16 ноября, 2021, 22:24 — ИА Регнум. Новые и новые случаи преступлений, совершенных людьми, которых принято называть «выходцами с Кавказа», заставляют задуматься о том, правомерна ли формула «преступность не имеет национальности». Что полезнее для общества, игнорировать национальность совершивших злодеяние или же как раз замалчивание ведет к повторению происшествий? Об этом рассуждает автор ИА REGNUM Платон Беседин.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

Тема этнической преступности уже не раз показывала, насколько она опасна для неосторожного обсуждения, ведь так просто, начав ее обсуждать, скатиться в навешивание на тех или иных ярлыка «абсолютного врага». Это, разумеется, ни в коем случае недопустимо. Но замалчивание проблем, которые возникают в межнациональном общении, тоже здоровой практикой не назовешь. Избегание этой темы может сделать ее еще острее, когда правонарушение не будет иметь достаточного общественного порицания. И излишняя ретивость, и замалчивание создают условия для намеренного раскачивания конфликта, который в условиях многонациональной России может быть особенно опасен. И взаимоизолироваться, как в Средневековье, оставив каждую общину жить по своим законам, тоже нельзя. Читайте статью Платона Беседина

Новые Ватутинки и Россия спрашивают: кто разжигает национальную рознь?