Берлин, 16 ноября, 2021, 21:08 — ИА Регнум. Коалиционное правительство Германии стало ещё на один шаг ближе к приходу к власти. Генеральные секретари «Социал-демократической партии» (СДПГ), партии «Союз 90/Зелёные» и «Свободной демократической партии» (СВДП) заявили, что первое публичное соглашение будет готово на следующей неделе. Об этом сообщило немецкое агентство DW 16 ноября.

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Три партии, участвующие в текущих переговорах по формированию коалиционного правительства в Германии, выразили надежду, что проект соглашения будет готов к следующей неделе, хотя стороны отказались назвать конкретный день.

«Вчера мы достигли значительных успехов во время переговоров, прошедших в конструктивной и дружеской атмосфере. Мы ожидаем, что на следующей неделе у нас будет готовый проект коалиционного соглашения», — сообщил генеральный секретарь СВДП Волкер Виссинг.

Левоцентристские социал-демократы, «зеленые» и ориентированные на бизнес СВДП в настоящий момент ведут переговоры по дальнейшим планам коалиционного правительства в области здравоохранения, а также бюджетно-налоговой и внешней политики.