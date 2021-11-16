Санкт-Петербург, , 22:23 — REGNUM Те, кто в нынешней ситуации с ковидом в России выступают за принудительную вакцинацию ради блага самих вакцинируемых, не берут в расчет важные детали, без которых можно слишком далеко зайти в продвижении всеобщей принудиловки. О том, что необходимо учесть, чтобы приостановить неудержимых вопреки здравому смыслу вакцинаторов, рассуждает корреспондент ИА REGNUM Дарья Юдкевич.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

Начав ограничивать свободы сограждан в чем-либо одном, можно посягнуть на свободу выбора как таковую. Те, кто вошел в раж борьбы с коронавирусом, если судить по их высказываниям, зачастую готовы положить на алтарь гражданскую свободу как таковую, не считаясь ни с какими будущими потерями. Но проблема, похоже, может стать еще глубже, если эта деятельность «по загону в стойло» приведет к расколу общества на контролирующих и подконтрольных. Тогда то, что имело хотя бы эфемерные оправдания борьбы за здоровье, станет источником болезни общества, боле страшной, чем сам ковид. Рост ненависти может привести к таким разрушительным последствиям, когда разделение начнет приводить к кровопролитным конфликтам между сторонниками принуждения и всеми остальными. И разве мы не видим первых признаков того, что движение по этому, гибельному для страны пути, уже началось? Читайте статью Дарьи Юдкевич

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