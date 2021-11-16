Москва, 16 ноября, 2021, 22:23 — ИА Регнум. Российский КВН стал настоящей кузницей кадров для российского телевидения, чью роль в укреплении или, если что-то пошло не так, в развале страны трудно переоценить. Стоит ли нынешний КВН того, чтобы продолжать идти по накатанной колее сотворения телекумиров, или в процессе надо многое поправить, рассуждает автор ИА REGNUM Платон Беседин.

Александр Погожев ИА REGNUM КВН

КВН — это прежде всего Игра, максимально приближающая участников к состоянию мозгового и эмоционального штурма, а помноженная на условия шоу, она не только производит любимое многими зрелище, но и отбирает самых-самых продуктивных игроков. Конечно, прошедший такое актерское командное горнило уже обладает неким знаком причастности, подтверждающим способность к творчеству на сцене. Но это хорошо, когда сцена отражает то, что задевает зрителя за самое живое. А вот что делать артисту, если нет идей? Но идеи берутся из жизни, не так ли? Читайте статью Платона Беседина

КВН тот или не тот? Вот в чём вопрос!