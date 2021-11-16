Загреб, , 21:18 — REGNUM Президент Хорватии Зоран Миланович выступил против введения ковид-паспортов в государственных учреждениях и на госпредприятиях. Об этом 16 ноября сообщили региональные СМИ.

Зоран Миланович Vlada Republike Hrvatske

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Миланович назвал введение ковид-паспортов «беснованием без каких бы то ни было аргументов» и добавил, что граждане имеют право на защиту от чиновничьего произвола, передает портал b92.

Перед некоторыми госучреждениями в Загребе 16 ноября утром собрались граждане, недовольные тем, что при входе на работу в госучреждения придется показывать результаты ПЦР-тестов или ковид-паспорта.

Напомним, что в Хорватии 16 ноября было зарегистрировано почти 1270 новых случаев заражения коронавирусом.