Москва, , 22:21 — REGNUM Без Великой Октябрьской революции современный мир был бы невообразимо другим. В чем всемирно-историческое значение события, начавшегося на руинах Российской империи и развернувшего весь ход мировой истории, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

Ленин Иван Шилов © ИА REGNUM

Октябрьская революция, как итог поисков Россией пути сохранения своей государственности и места в мире, долгое время, с подачи советского подхода к истории, воспринималась слишком упрощенно. Так что Февраль, с приходом к власти буржуазного Временного правительства и Октябрь сливались в некое единство, которого, конечно, не могло быть в реальности. Позиция тогдашних западников, выступавших за верность двуличным союзникам по Антанте, привела к кризису, который большевикам и сохранившему здравый рассудок высшим армейским чинам пришлось исправлять, взяв власть в свои руки. Как же разворачивались события в революционной России и какое влияние на судьбы мира, истерзанного Первой мировой войной они оказали? Какую надежду несет отзвук той революции в наши дни? Читайте статью Владимира Павленко

Наша правда и сила: Великий Октябрь против глобального расчеловечивания