Москва, , 22:21 — REGNUM Атака, организованная комитетами Госдумы РФ на принципы формирования госпрограммных статей федерального бюджета в конце 2020 года, была похожа на управленческое восстание против «неэффективных» госпрограмм. Как обстоят дела теперь, через год, и как изменилась позиция тех, кто продолжает критиковать государственные программы развития, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Андрей Маленький.

Государственная дума Иван Шилов © ИА REGNUM

При принятии бюджета на 2022−2024 годы комитет Госдумы по бюджету и налогам сосредоточился не на оценке целесообразности госпрограмм как таковых, а на недочетах, все еще остающихся при их реализации. Но если бы те, кто участвует в комитете по бюджету и налогам смогли мысленно перебросить мост между исполнением госпрограмм и тезисами заседания Совета по безопасности, одобрившего проект «Основ государственной политики в сфере стратегического планирования в Российской Федерации», то указанные несоответствия госпрограмм общей стратегии развития страны стали бы как раз местом приложения умственных усилий. Ведь в речи президента РФ Владимира Путина как раз и указывается путь к преодолению проблем с реализацией госпрограмм. Каковы же главные положения нового проекта о стратегии развития России и как могла бы Госдума помочь в их реализации? Читайте статью Андрея Маленького

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