Москва, 16 ноября, 2021, 20:57 — ИА Регнум. Министр обороны России Сергей Шойгу призвал глав военных ведомств Армении и Азербайджана прекратить провокации, влекущие за собой обострение обстановки, сообщает 16 ноября пресс-служба Минобороны РФ.

Kremlin.ru Сергей Шойгу

«Министр обороны Российской Федерации генерал армии Шойгу провел телефонные переговоры с министрами обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Закиром Гасановым и Республики Армении Суреном Папикяном. Главы военных ведомств обсудили обострение ситуации на азербайджано-армянской границе в районе горы Килисали. Шойгу призвал обе стороны прекратить действия, провоцирующие эскалацию обстановки», — указано в сообщении.

Напомним, ранее министр обороны Армении Папикян и министр обороны Азербайджана Гасанов обращались по телефону к своему российскому коллеге Сергею Шойгу.

Армянский и азербайджанский военные деятели жаловались друг на друга и обвиняли противостоящую сторону в преднамеренных вооруженных провокациях на границе.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате боестолкновений на границе Армении и Азербайджана есть погибшие и раненые.