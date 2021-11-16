Вашингтон, 16 ноября, 2021, 22:20 — ИА Регнум. Заявления американских экспертов по поводу состояния демократии в Польше и их критика в адрес польской правящей партии «Право и Справедливость» вызвали нешуточную тревогу в польской прессе. О том, почему США взялись за исправление польской демократии именно сейчас, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Старший вице-президент по Европе, Евразии и Арктике Центра стратегических и международных исследований Хизер Конли предложила в своем докладе, посвященном Польше, несколько решений, которые могут оказаться для этой страны весьма болезненными, если будут выполнены всерьез. Речь шла не только о выводе американского военного контингента, но и о возможности экономических санкций для «недостаточно демократичной» Польши и даже исключении ее из НАТО. Причиной для столь жестких предложений стал продолжающийся спор Польши и Венгрии с руководством Евросоюза. Но, может быть, резкие доклады, прозвучавшие на заседании Хельсинкской комиссии США не будут иметь продолжения в более высоких политических кругах? Развитие этой темы зависит не только от продолжающегося противостояния американских демократов и республиканцев, но и от тех маневров, которые намерен совершить американский президент Джо Байден в отношении России и Китая. Если Байден решит сосредоточиться на противодействии Пекину, то «наказание» Польши может стать не только услугой евросоюзовской администрации, но и мерой по сосредоточению сил в китайском направлении. Есть ли весомые аргументы в пользу возможности такого развития событий и что это может означать для отношений Москвы и Варшавы? Читайте статью Станислава Стремидловского

Может ли сближение Польши и России быть в интересах США