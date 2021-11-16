Берлин, 16 ноября, 2021, 20:56 — ИА Регнум. Согласно риторике, африканский континент всегда представлял значительный интерес для Германии. Каковы же реалии сегодня? В текущих переговорах коалиции в Берлине этот вопрос, похоже, не является приоритетным. Об этом сообщило немецкое агентство DW 16 ноября.

(сс) Atlas Green Африка

«Мы надеемся, что в рамках коалиционного соглашения появится больше тезисов в сторону дальнейшего сотрудничества с африканскими странами», — заявил исполнительный директор Африканской ассоциации немецкого бизнеса.

Во время правления канцлера Ангелы Меркель соседний континент входил в особую зону интересов Германии. Федеральное правительство значительно расширило экономическое сотрудничество и помощь в целях развития, включая программы финансирования немецких инвестиций в Африке.

Кроме того, подписанный сторонами договор с Африкой способствовал улучшению инвестиционных условий в двенадцати африканских странах, главы которых регулярно приезжали в Берлин на саммиты высшего уровня.

«Будет ли это продолжаться при возможном новом канцлере Олафе Шольце? Мы предполагаем, что договор с Африкой будет реализовываться, как прежде. Вопрос в том, с каким приоритетом?» — заявил представитель DW Кристоф Канненгисер. По его словам, ответ очевиден, так как африканский континент даже не фигурирует в текущем переговорном процессе коалиционной группы.

Критики же призывают к коренной реформе предыдущих программ. Несмотря на рост, немецкие инвестиции в Африку сильно отстали от ожидаемого. «Например, в рамках соглашения мы надеялись, что иностранные инвестиции создадут много рабочих мест в африканских государствах. Эти надежды не оправдались», — заявил Хенрик Майхак, глава африканского фонда Фридриха Эберта.