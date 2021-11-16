Бишкек, , 20:55 — REGNUM За девять месяцев 2021 года Киргизия наторговала с Китаем на сумму свыше миллиарда долларов, что в 1,7 раза превышает товарооборот за аналогичный период 2020 года. Такие данные приводит национальный статистический комитет.

Флаги Китая и Киргизии Ca-portal.ru

При этом республика импортировала китайских товаров на $962 млн 766 тысяч (69 млрд 581 млн рублей), то есть на 73,9% или на $409 млн 278 тысяч (29 млрд 580 млн рублей) больше, чем за январь — сентябрь предыдущего года.

В то же время Киргизия поставила в КНР продукцию на $47 млн 431 тысячу (3 млрд 428 млн рублей), увеличив экспортные поставки на 25,2% или на $9 млн 545 тысяч (около 690 млн рублей).

Отметим, что в настоящее время импорт из Китая в Киргизию превышает экспорт более чем в 20 раз.