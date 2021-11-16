16 ноября 2021 | Время чтения 5 мин

Сколько человек умерли в ковидные годы по всей России не от ковида, а от других болезней, так и не дождавшись квалифицированной медицинской помощи? Подозреваю, что счёт идёт на сотни тысяч. Конечно, сейчас коронавирус определяет всю нашу жизнь. Но цена этого слишком высока…

Александр Комаров, , 22:20 — REGNUM В Свердловской области активно обсуждают слова губернатора Евгения Куйвашева о том, что главные на планете Земля — вирусы, а не люди. Их он произнёс 16 ноября во время выступления перед депутатами регионального Заксобрания.

Евгений Куйвашев Алексей Колчин © ИА REGNUM

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В ходе общения с народными избранниками глава региона отметил, что необходимо вакцинироваться от COVID-19. Без прививки во многих странах даже в такси не проехать и не пройти в продовольственный магазин.

«Надо понять, что на Земле главные — не люди, а главные — вирусы. И нам нужно подстраиваться под их жизнь. И вся история нашей планеты говорит о том, что без науки, без вакцины, без включения дополнительных ресурсов человечеству сложно выживать», — отметил руководитель Свердловской области.

Евгений Куйвашев Gubernator96.ru

Также Куйвашев добавил, что ситуация с коронавирусом влияет и на другие сферы. В качестве примера он привёл сферу образования. Качество обучения падает, потому что учиться приходится дистанционно, а платформы подвисают, потому что два условных оператора заболели ковидом.

Уральцы живо отреагировали на слова о том, кто главный на Земле. Конечно, некоторые немного переврали исходный текст. «Ключевая фраза ГЛАВНОЕ НЕ ЛЮДИ… этим всё сказано», — написала в соцсетях Юлия Р. А Ольга М. добавила: «Так и было. Главное не люди. Сейчас, для отвода глаз, добавили вирусы. В общем ничего нового».

«Теперь он будет выполнять указы вирусов?» — шутит на портале Е1.ru некий Jon Silver. А Антониус Блок спрашивает: «Это он про чиновников сказал?»

Некоторые пользователи интернета считают, что логика в этих словах есть. Мол, человек не может первым напасть на вирусы, а вирус может. А некий Инфо Человек считает, что в России нужно было провести обязательную вакцинацию для коллективного иммунитета за полгода, как в соцлагере. «Тогда бы не было бы ограничений и скулящих», — уверен гражданин.

Не обошлось и без жалоб на QR-коды, на врачей, которые сами ходят без масок, и т. д. А некая Гостья рассказала, что её родители с июня не могут получить медаль и по пять тысяч рублей в связи с «золотой свадьбой». «Сказали, отправили в администрацию города на рассмотрение документы. Видимо не тем отправили, вирусов спросить забыли…» — пошутила свердловчанка.

Проверка QR-кода Дарья Антонова © ИА REGNUM

Некой Виктории из Каменска-Уральского не до шуток. Она пишет, что им, врачам, якобы на 30% уменьшили размеры стимулирующих выплат. По словам гражданки, причин такого шага не объяснили.

Кстати, некий Гость обратил внимание на состояние медицины. «До чего довели медицину своими коронавирусными доплатами? На остальных направлениях вообще врачей нет. Население очень быстро вымрет, но не от Ковида», — переживает гражданин.

«А вот интересно, за всё это тоже вирусы будут отвечать?» — на всякий случай уточняет ГостьЯ.

А ещё один гражданин под ником Гость утверждает, что в своей жизни главный именно он. «И если каждый так подумает, а главное уверуют, всё вокруг будет меняться к лучшему! Мысль — материальна», — считает уралец.

Конечно, в словах о том, что главные на Земле — вирусы, что-то есть. Новый коронавирус вот уже почти два года держит человечество в страхе. Однако этот вирус далеко не первый на Земле. С его предшественниками человечество успешно справилось. Про коронавирус такого пока сказать нельзя. Поэтому вполне логично, что на данном этапе приходится соблюдать определённые правила, чтобы остановить его распространение.

С другой стороны, пандемия, похоже, уже добила отечественную медицину, и без того пострадавшую в ходе прошедшей несколько лет назад оптимизации. Люди, которые успешно убереглись от коронавируса, погибают от других болячек. COVID-19 стал главной болезнью, затмив все остальные.

В масках и перчатках Дарья Драй © ИА REGNUM

Конечно, по другим направлениям медики тоже работают. Например, проводят успешные высокотехнологичные операции на сердце. Реально спасают людей, продлевают им жизнь на долгие годы. С другой стороны, похоже, медики на местах совсем разучились лечить заболевания сложнее гриппа… 31 октября я потерял близкого человека, моего отца. В начале октября ему сделали сложную операцию на сердце и через девять дней выписали домой для восстановления. Поначалу всё шло хорошо. Но затем человек, которому кудесники-хирурги, как казалось, продлили жизнь, неделю медленно угасал у себя дома. Слабость, головокружение, очень частый пульс, очень низкое артериальное давление, носовые кровотечения… За эту неделю у него побывали три бригады скорой помощи и врач из поликлиники. Показаний для срочной госпитализации не нашли. Когда всё же положили в больницу, то оказалось, что почти во всех органах у него были кровотечения. В него влили море крови, но спасти уже не смогли.

Также намедни мне рассказали историю одной свердловчанки. У неё был COVID-19. И она умерла в стационаре от внутренних кровотечений. Родственники гражданки пытались перевести её в другую больницу, чтобы спасти, но не смогли. Единичные ли это случаи? А сколько было фактов, когда люди умирают через некоторое время после выписки из «ковидария»?

Вообще, сколько человек, в том числе имеющих разные хронические заболевания, умерли в ковидные годы по всей России не от ковида, а от других болезней, так и не дождавшись квалифицированной медицинской помощи? Подозреваю, что счёт идёт на сотни тысяч. Конечно, сейчас коронавирус определяет всю нашу жизнь. Вот только цена этого слишком высока… Кто виноват? Может, кто-то в Москве… Ведь врачи, да и чиновники на местах тоже — не боги. Они лишь исполняют то, что им спускают сверху.