Нижний Новгород, 16 ноября, 2021, 20:52 — ИА Регнум. Жительница Дзержинска лишилась более миллиона рублей по вине мошенников, предложивших ей подработку в сфере инвестиций. Об этом сообщает управление МВД по Нижегородской области сегодня, 16 ноября.

Цитата из х/ф «Иван Васильевич меняет профессию». реж Леонид Гайдай. 1973. СССР Мошенник

Женщина рассказала сотрудникам полиции о том, что ей позвонил незнакомец, который пригласил её работать удалённо в инвестиционной сфере и убедил установить на мобильный телефон «брокерское приложение».

По словам потерпевшей, когда она выполняла инструкции звонившего, то даже не заметила, как оформила на себя кредит.

Злоумышленник сообщил, что для активации счета в лжеброкерской программе ей необходимо перевести ему эти деньги, чтобы «проверить её кредитный потенциал», а также пообещал вернуть их сразу же после проверки.

Полиция возбудила по данному факту уголовное дело по статье «Мошенничество». Если злоумышленников удастся арестовать, то им будет грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.