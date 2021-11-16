Бишкек, , 20:50 — REGNUM Сотрудники госкомитета нацбезопасности Киргизии провели профилактические беседы с ранее судимыми членами организованных преступных группировок. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ сегодня, 16 ноября.

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В ведомстве отмечают, что членам ОПГ рассказали о недопустимости вмешательства с их стороны в предстоящие парламентские выборы.

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Также их попросили не лоббировать интересы политических партий и кандидатов из одномандатных округов, претендующих на места в республиканском законодательном собрании.

ИА REGNUM напоминает, что выборы в парламент Киргизии назначены на 28 ноября 2021 года. Теперь вместо 120 депутатов в законодательное собрание будут избираться только 90 парламентариев. Из них 54 — от партий и еще 36 — депутаты-одномандатники.

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