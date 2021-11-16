Сыктывкар, 16 ноября 2021, 20:50 — REGNUM Глава Коми Владимир Уйба сдал в сыктывкарском центре крови антиковидную плазму. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.
С апреля 2020 года в Коми освоена технология заготовки антиковидной патогенредуцированной плазмы от доноров, перенесших COVID-19. Всего заготовлено около 1 тысячи литров антиковидной плазмы, передано в медицинские организации для клинического использования более 200 литров.
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Как сообщало ИА REGNUM, в Коми за сутки коронавиурс выявили у сорока вакцинированных.