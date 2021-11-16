Сыктывкар, , 20:50 — REGNUM Глава Коми Владимир Уйба сдал в сыктывкарском центре крови антиковидную плазму. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

Владимир Уйба сдает кровь Rkomi.ru

«Я сдал антиковидную плазму, которая нужна для получения гаммаглобулина. Если после карантина будет всё нормально, то её можно будет переливать людям, которые страдают сегодня ковидом и находятся в тяжёлом состоянии», — заявил чиновник.

С апреля 2020 года в Коми освоена технология заготовки антиковидной патогенредуцированной плазмы от доноров, перенесших COVID-19. Всего заготовлено около 1 тысячи литров антиковидной плазмы, передано в медицинские организации для клинического использования более 200 литров.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Коми за сутки коронавиурс выявили у сорока вакцинированных.