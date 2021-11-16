Вашингтон, , 20:50 — REGNUM Договор, разрешающий производить PF-07321332/Ритонавир — новое лекарство от коронавируса компании Pfizer — другим производителям в разных странах мира, подписан с Патентным пулом лекарственных средств, сообщили 16 ноября в пресс-службе компании.

Флакон Цитата из к/ф «Лекарство от здоровья». реж Гор Вербински. 2016. Германия, США

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В сообщении пресс-службы Pfizer сказано, что подписанное соглашение отвечает стратегии компании, «направленной на равный доступ к вакцинам и лекарствам от COVID-19 для всех людей, особенно для тех, кто живет в наибеднейших частях света».

Компании, в том числе не из США, смогут выпускать на своих производственных мощностях экспериментальное лекарство от коронавируса. Этот препарат компания разрешает поставлять в 95 стран мира. При этом страны с низким уровнем дохода будут закупать его по более низким ценам.

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