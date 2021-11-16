Неаполь, Италия, , 20:49 — REGNUM Южноитальянский регион Кампания по итогам 2020 года подтвердил свое «лидерство» в списке самых неэкологичных провинций страны, сказано в исследовании экспертов Legambiente, опубликованном во вторник, 16 ноября.

Мусор Иван Шилов © ИА REGNUM

В Кампании экологические нормы и правила нарушают со скоростью 15 раз в сутки, в целом в Италии — четыре раза в час, подсчитали эксперты.

Отмечается, что в 2020 году усилиями правоохранительных органов значительно возросло количество арестов причастных к указанным преступлениям (на 26%), а также изъятия у них тех или иных ценностей (на 131%).