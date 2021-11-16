Санкт-Петербург, , 20:54 — REGNUM В Петербурге правоохранители задержали сына мужчины, расчлененные останки которого были найдены в сумке в реке Смоленке на Васильевском острове. О раскрытии преступления 16 ноября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Форма арестанта Дарья Драй © ИА REGNUM

«В результате оперативно-розыскных мероприятий установлен подозреваемый, им оказался сын данного гражданина. По версии следствия 14 ноября в квартире в результате бытового конфликта сын застрелил своего отца из охотничьего ружья, после чего расчленил тело и выкинул его в реку Смоленку», — рассказали в Главке МВД.

Следственным органами СКР по Санкт-Петербургу по данному поводу возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что около 13:00 мск 16 ноября в полицию Василеостровского района поступило сообщение, что при проведении работ по ремонту набережной у дома 20 по улице Кораблестроителей рабочие обнаружили ручную тележку с мешком, в котором находились останки неизвестного. Вместе с ними был найден паспорт убитого, им оказался 66-летний местный житель, о местонахождении которого с 14 ноября ничего не было известно. Он жил буквально рядом с местом страшной находки.

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