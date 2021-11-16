Токио, , 20:47 — REGNUM Bandai Namco выпустит онлайн-игру Dragon Ball: The Breakers. Анонсирующий трейлер издательская компания опубликовала 16 ноября на своём YouTube-канале.

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Dragon Ball: The Breakers будет ассиметричной (один геймер противостоит группе игроков) многопользовательской игрой, в которой один из участников выступит в роли «рейдера» — одного из персонажей аниме-сериала «Жемчуг дракона».

Другие игроки будут включены в группу «выживших» — людей, которые не имеют никаких суперспособностей, но могут использовать в борьбе с «рейдером» различные предметы, транспортные средства и оружие. Релиз игры состоится в 2022 году на ПК (Steam) и консолях PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что с момента релиза видеоигр Dragon Ball FighterZ и Dragon Ball Xenoverse 2 Bandai Namco продала по 8 млн копий каждой из них. В основу франшизы Dragon Ball легла манга «Жемчуг дракона» Акиры Ториямы.

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