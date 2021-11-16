Рим, 16 ноября, 2021, 20:44 — ИА Регнум. Объем потребления в Италии по итогам года снизится на 35−40 млрд евро, с такой оценкой выступили во вторник, 16 ноября, в национальной ассоциации потребителей.

Евро

В сравнении с докризисным периодом (2019 годом) средний уровень дохода итальянских семей в 2021 году снизился на 512 евро.

Общенациональный карантин в Италии продлился с марта по май 2020 года. Вновь ограничивать экономическую активность — но уже фрагментарно — власти начали с приходом «второй волны» осенью 2020 года. Страна потеряла десятки миллиардов евроиз-за отсутствия туристов, сокращения объемов производства и экспорта. По итогам года объем ВВП снизилсяна 8,9%, а госдолг вырос более чем на 20% ВВП, превысив отметку 155% ВВП.

Число безработных, по экспертным оценкам, выросло более чем на миллион, в основном это граждане с временными и «серыми» контрактами, занятые в сферах туризма, общественного питания, торговли. Официально число занятых рабочих мест сократилось на 945 тысяч.

В апреле 2021 года Италия подала заявку на получение «восстановительных» грантов и кредитов ЕС. Она была утверждена летом 2021 года. Средства (191 млрд евро, в том числе 122 млрд евро кредитов) должны поступать частями до 2026 года включительно. По прогнозу правительства, в 2021 году восстановительный рост ВВП составит около 5−6%.