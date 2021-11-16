Киев, 16 ноября, 2021, 20:41 — ИА Регнум. Министр обороны Британии Бен Уоллес, находящийся в Киеве с рабочим визитом, встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает 16 ноября пресс-служба украинского президента.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

По утверждению пресс-службы, Уоллес и Зеленский обсудили ряд вопросов, включая ситуацию в районе Чёрного и Азовского морей.

При этом Зеленский еще раз поблагодарил Лондон за подписание украинско-британского двустороннего Рамочного соглашения о британском кредитовании новых кораблей для украинского флота.

«Великобритания стала нашим ключевым партнером по вопросу развития украинского флота. Ожидаю, что будущие проекты безопасности, запланированные в рамках этого соглашения, будут эффективно реализованы», — цитирует слова Зеленского пресс-служба его офиса.

Кроме того, Зеленский в очередной раз попросил осуществления последовательных шагов по приобретению Украиной «в недалекой перспективе полноценного членства в НАТО».