Рим, 16 ноября, 2021, 20:37 — ИА Регнум. По данным за октябрь 2021 года, за последний месяц цены в Италии выросли на 0,7%, сообщили в национальной службе статистики во вторник, 16 ноября.

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Уровень инфляции растет четвертый месяц подряд. Годичная инфляция составляет уже 3% — это самый высокий показатель с сентября 2012 года (тогда она составляла 3,2%).

Основная причина «ускорения» — рост цен на энергоносители, напомнили статистики.

Общенациональный карантин в Италии продлился с марта по май 2020 года. Вновь ограничивать экономическую активность — но уже фрагментарно — власти начали с приходом «второй волны» осенью 2020 года. Страна потеряла десятки миллиардов евроиз-за отсутствия туристов, сокращения объемов производства и экспорта. По итогам года объем ВВП снизилсяна 8,9%, а госдолг вырос более чем на 20% ВВП, превысив отметку 155% ВВП.

Число безработных, по экспертным оценкам, выросло более чем на миллион, в основном это граждане с временными и «серыми» контрактами, занятые в сферах туризма, общественного питания, торговли. Официально число занятых рабочих мест сократилось на 945 тысяч.

В апреле 2021 года Италия подала заявку на получение «восстановительных» грантов и кредитов ЕС. Она была утверждена летом 2021 года. Средства (191 млрд евро, в том числе 122 млрд евро кредитов) должны поступать частями до 2026 года включительно. По прогнозу правительства, в 2021 году восстановительный рост ВВП составит около 5−6%.