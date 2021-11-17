17 ноября 2021 | Время чтения 5 мин

В знаменитой спортивной школе Москва-98 разгорается скандал. Директор образовательного центра без ведома родителей расформировал целый класс. В ходе разбирательства родители и правозащитники выявили значительные нарушения в хозяйственной деятельности школы, и теперь намерены потребовать от главы СКР провести проверку.

Игорь Свирин, , 10:10 — REGNUM В расположенной в районе Раменки школе Центр образования и спорта (ЦОиС) Москва-98 школа №1953 произошло ЧП. Директор учебного заведения Александр Барановский в середине учебного года единоличным решением расформировал 3а класс, а классного руководителя перевел в новый корпус в поселке Коммунарка в Новой Москве. Ошеломленные этим решением родители попытались мирно решить возникшую проблему, однако администрация ЦОиС от диалога с ними категорически отказалась. В итоге ни родители, ни дети не готовы переходить в другие классы, администрация не намерена менять свое решение, а в результате ребята вторую неделю не посещают занятия.

Пустой класс Дарья Антонова © ИА REGNUM

Прежде чем перейти к деталям конфликта, кратко охарактеризуем директора учебного комплекса. Закончивший в 1979 году Ленинградский военный институт физической культуры Барановский делал в рядах вооруженных сил карьеру по спортивной линии, которую закончил в 1998 году громким скандалом в звании полковника и должности начальника Центрального спортивного клуба армии. По сообщению газеты Комерсант, силовики подозревали Александра Петровича в незаконной коммерческой деятельности. В 2000 году Савеловская прокуратура межрайонная прокуратура возбудила уголовное дело, которое позже передала в военную прокуратуру, где его прекратили за отсутствием состава преступления.

В 2005 году возглавил Самарский футбольный клуб «Крылья Советов». Здесь против него было возбуждено уголовное дело, поводом для которого стали долговые обязательства клуба. По версии следствия, Барановский взял на погашение долгов клуба коммерческие кредиты. В то время, как уже существовала договоренность с областной администрацией о выделении клубу 200 миллионов рублей из регионального бюджета, чем ухудшил финансовое положение «Крыльев Советов» и увеличил кредиторскую задолженность. Позднее Октябрьский районный суд Самары признал незаконным возбуждение уголовного дела в отношении бывшего президента «Крыльев Советов» Александра Барановского.

Футбольный мяч JLovesCoffee

Долг клуба погашен не был, судьба полученного кредита неизвестна, но это никак не сказалось на судьбе спортивного менеджера. Возможно, потому что с 2004 года он занимал должность зампреда областного правительства, руководителя представительства Самарской области при правительстве РФ. А после увольнения из клуба с 2007 года по 2013 год был помощником заместителя председателя зампреда комитета Совфеда по социальной политике и здравоохранению, бывшего губернатора Самарской области Константина Титова.

В 2013 году предыдущий директор ЦОиС Москва-98 Маргарита Максимова покинула свой пост, а ее место занял руководивший на тот момент спортивным подразделением школы Барановский. В настоящее время ранее признанный банкротом, а также не прошедший в 2018 году переаттестацию в Депобразования Москвы на занимаемою должность Барановский по-прежнему возглавляет школу. Правда для этого пришлось приложить некоторые усилия и перевести ее в подчинение Москомспорту.

Вот такая личность занимается единым целенаправленным процессом воспитания и обучения, который если верить закону об образовании, является общественно значимым благом и осуществляется в интересах человека, семьи, общества и государства.

Итак, 20 октября классный руководитель через Ватсап сообщила родителям, что в связи с низкой наполняемостью класса, хотя его численность соответствует нормам установленным правительством РФ — не более 25 человек, директор выпустил приказ о расформировании 3А класса. А кроме того, в директивной форме назначил на следующий день индивидуальные собеседования у завуча начальной школы, чтобы определить, в какие классы будут переведены их дети. Сам приказ, его текст и выходные данные родителям предоставлены не были, и не предоставлены до сих пор.

Это решение для родителей и учеников 3А стало полной неожиданностью. Кроме того, администрация не потрудилась узнать мнение тех, кого расформировала. Также родителей привело в недоумение стремление укрупнить классы, доведя их численность до 30−32 человек, тем более что в параллели есть классы с численностью под тридцать учеников и логичнее было расформировать их.

В ответ на действия администрации родители потребовали отменить решение о расформировании класса. Неделю спустя, 27 октября, в последний день перед каникулами были подготовлены персональные уведомления за подписью Барановского, которые были доведены до родителей уже в праздничные дни — электронные письма были получены 29 октября. В письмах вновь сообщили, что на основании некоего приказа за номером 373 уже от 27.10.2021 года 3А класс ликвидируется и с 8 ноября дети переводятся в другие классы.

После каникул родители попытались встретиться с директором образовательного учреждения, только у них ничего не вышло, на защиту Барановского буквально грудью встали его подчиненные женщины. Сложно сказать, школьный юрист, заместители директора, завуч, секретарь просто в правовом отношении безграмотны, либо уверены в полной своей безнаказанности, а может и запуганы начальником, тем не менее родителям во встрече было порой под самыми нелепыми предлогами отказано.

Спортзал Admkrai.krasnodar.ru

Неожиданно школа пошла на уступки и назначила встречу, в ходе которой выяснилось, что Барановский ушел в плановый отпуск, а заменяющая его замдиректора Юлия Коченова не уполномочена урегулировать конфликт. Кроме того, в ходе общения с родителями управляющая качеством образования демонстрировала отчетливое нежелание образовательного центра идти на компромисс с родителями (видеоматериалы находятся в распоряжении ИА REGNUM). Встреча с ней ситуацию не изменила.

На время оставив попытки получить для ознакомления злополучный приказ и лично встретиться с Барановским, чтобы потребовать создания предусмотренной законодательством комиссии по урегулированию споров, на которой можно было бы урегулировать возникшие разногласия, граждане обратились в Москомспорт.

Признаться, и здесь, если бы не отчаянная настойчивость родителей, им пришлось бы уйти «не солоно хлебавши». Однако они смогли убедить референта главы департамента спорта Алексея Кандаранцева в исключительности сложившейся ситуации. На текущий момент родители добились создания конфликтной комиссии, заседание которой состоится в среду, 17 ноября, а также личной встречи с главой Москомспорта.

Если бы дело касалось только лишь, как считают родители, неправомерных действий Александра Барановского в отношении 3А класса, в ближайшие дни ситуация могла бы разрешиться. Вот только подключившиеся к защите лишенных образования детей правозащитники, разобравшись в ситуации, выявили целый букет нарушений.

В беседе с ИА REGNUM ответственный секретарь движения «Школа — наше дело» Руфь Браверман рассказала, что уровень злоупотреблений таков, что выходит за рамки компетенций не только общественников, но и Москомспорта. В связи с открывшимися обстоятельствами родители намерены добиться личной встречи с главой СКР Александром Бастрыкиным, на которой будут добиваться проверки деятельности администрации школы и управляющего совета. Мы же продолжим следить за ситуацией и рассказывать о ней.