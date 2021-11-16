Рим, , 20:33 — REGNUM Страны-члены ЕС «должны иметь мужество» и передать часть своих полномочий в сфере здравоохранения на наднациональный уровень, заявил во вторник, 16 ноября, глава минздрава Италии Роберто Сперанца.

Евросоюз и Италия (сс) Davide Oliva

Пандемия показала, что решения должны приниматься на наднациональном уровне, в Брюсселе, при этом страны-члены ЕС со своей стороны должны увеличивать инвестиции в здравоохранение, полагает Сперанца.

По данным на 16 ноября, в Италии умерли 132 893 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 74 (днем ранее — на 44). Число подтвержденных носителей выросло на 7698 (днем ранее — на 5144). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 4 873 075 — более 8% населения страны. В настоящее время заражены 123 396 человек (на 2521 больше, чем днем ранее). Первую и повторную прививку сделали 45 481 736 человек — 75,51% населения Италии.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Основные ограничения (за исключением масочного режима в закрытых помещениях) отменены в конце июня 2021 года. В августе—сентябре 2021 года в Италии вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не касаются обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не могут ходить и на работу. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно.