Рим, 16 ноября, 2021, 20:33 — ИА Регнум. Страны-члены ЕС «должны иметь мужество» и передать часть своих полномочий в сфере здравоохранения на наднациональный уровень, заявил во вторник, 16 ноября, глава минздрава Италии Роберто Сперанца.

(сс) Davide Oliva Евросоюз и Италия

Пандемия показала, что решения должны приниматься на наднациональном уровне, в Брюсселе, при этом страны-члены ЕС со своей стороны должны увеличивать инвестиции в здравоохранение, полагает Сперанца.

По данным на16ноября, в Италии умерли132 893человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на74(днем ранее — на44). Число подтвержденных носителей выросло на7698(днем ранее — на5144). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 873 075— более8% населения страны. В настоящее время заражены123 396человек (на2521больше, чем днем ранее). Первую и повторную прививку сделали45 481 736человек — 75,51% населения Италии.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Основные ограничения (за исключением масочного режима в закрытых помещениях) отменены в конце июня 2021 года. В августе—сентябре 2021 года в Италии вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не касаются обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не могут ходить и на работу. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно.