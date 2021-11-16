Москва, 16 ноября, 2021, 20:32 — ИА Регнум. Проблемы на границе Армении и Азербайджана обсудили в ходе телефонных переговоров вечером 16 ноября президент РФ Владимир Путин и армянский премьер-министр Никол Пашинян, сообщили в пресс-службе Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян и Владимир Путин

«В ходе состоявшегося по инициативе армянской стороны телефонного разговора Владимир Путин и премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян обсудили ситуацию, сложившуюся после ряда инцидентов на армяно-азербайджанской границе», — говорится в сообщении пресс-службы.

Москва и Ереван условились о продолжении контактов по поводу нынешнего обострения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ереван обвиняет Баку в провокациях на границе. По данным минобороны Армении, очередная провокация азербайджанских вооружённых сил произошла сегодня: азербайджанцы напали на армянские позиции на восточном направлении.

ВС Азербайджана, по данным Еревана, применили артиллерию, бронетехнику и стрелковое оружие. Отмечается, что погибшие есть с обеих сторон.