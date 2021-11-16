Вашингтон, 16 ноября, 2021, 20:35 — ИА Регнум. Журнал W Magazine пытается убрать с обложки фотографию рэпера Трэвиса Скотта и его возлюбленной Кайли Дженнер. Об этом 16 ноября пишет издание Page Six, ссылаясь на свой источник.

Скриншот с YouTube Трэвис Скотт

Как отмечает СМИ, снимок для обложки был утверждён ещё до событий Astroworld — 5 ноября 2021 года. «Редакторы W Magazine удалили все запланированные репортажи о Трэвисе и Кайли со своего веб-сайта, но журнал уже был напечатан, и теперь они пытаются остановить грузовики для доставки», — заявил инсайдер Page Six.

Ранее компания Nike перенесла выход коллекции обуви, созданной в коллаборации с Трэвисом Скоттом. Новая дата старта продаж кроссовок Travis Scott x Air Max 1 пока не назначена.

ИА REGNUM напоминает, что 6 ноября 2021 года на фестивале Astroworld Трэвиса Скотта из-за давки пострадали около 300 человек, 10 погибли. В Сети требуют «отмены» рэпера, так как он, по их мнению, видел, что происходит в зале, но не остановил концерт.