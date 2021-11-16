Тюмень, , 20:30 — REGNUM В Тюменской области генеральный директор ООО «Тюменьнефтьсервис» обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму более 50 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Материалы уголовного дела об уклонении налогов ООО «Тюменьнефтьсервисом» Пресс-служба СУ СКР по Тюменской области

По данным следствия, гендиректор, в целях уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость и неправомерного применения налоговых вычетов, передавал главному бухгалтеру фиктивные договоры, счета-фактуры, содержащие заведомо ложные сведения о поставках химической смеси, дизельного топлива, оборудования, оказании услуг организациям. Бухгалтер не знала о фиктивности документов, отражала их отчётах и налоговых декларациях. Манипуляции с отчётностью позволили предприятию в 2016—2018 гг. уклониться от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму более 50 млн рублей.

Генерального директора ООО «Тюменьнефтьсервис» обвиняют по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов»). Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Магнитогорске Челябинской области директора одного из предприятий обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму почти 90 млн рублей.

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