16 ноября 2021 | Время чтения 6 мин

Георгий Балаков, , 22:25 — REGNUM Говоря о том, что потребительская активность на фоне роста цен еще больше стимулирует ускорение инфляции, председатель Центрального банка (ЦБ) Эльвира Набиуллина едва ли думала, что в российском сегменте Telegram её слова будут восприняты как выпад в адрес населения. Тем не менее отдельные сообщества именно так и расценили её заявление, сочтя, что власти пытаются переложить ответственность за рост инфляции с себя на простых граждан.

Эльвира Набиуллина Иван Шилов © ИА REGNUM

«Это не абстрактная категория. То, что люди ожидают инфляцию, меняет их поведение. Люди начинают по возможности больше тратить, а не сберегать. Покупать сейчас, пусть даже в кредит — поэтому мы видим, как растёт потребительский кредит, — пока не подорожало ещё больше. Такое изменение модели может создавать серьёзные риски раскручивания инфляционной спирали, когда предложение всё равно не поспевает, потому что есть ограничения логистические и так далее. Денежный спрос растёт — он не выливается в увеличение потребления, просто растут цены», — заявила глава Центробанка в ходе заседания комитета Госдумы по финансовому рынку.

Подобного рода логическая конструкция возмутила телеграм-канал «Убить Левиафана». По его мнению, заявление Набиуллиной об ответственности, пусть и косвенной, населения за ускорение инфляции является проявлением неуважения к жителям страны, и без того страдающим от роста цен.

«Реально ведь держат людей за идиотов: Эльвира Набиуллина обвинила россиян в росте инфляции в стране. По словам главы ЦБ, граждане начинают неразумно потреблять на фоне роста цен. В результате предложение не поспевает за спросом и «инфляционная спираль раскручивается», — написал автор поста.

Эльвира Набиуллина Дарья Антонова © ИА REGNUM

Куда более сдержано, но в то же время обстоятельно к выступлению Набиуллиной в стенах Госдумы подошел телеграм-канал «Клуб Двинского». Импульсивным оценкам он предпочел объемный разбор приведенных главой ЦБ заявлений. Причем приведенные тезисы, по мнению ТГ-канала, сложно назвать оптимистичными.

«Вообще поразительно, как Эльвира Сахипзадовна упорствует в элементарном вопросе. Наверное, в начале года еще можно было полагать, что инфляция вызвана в том числе внутренними факторами. Однако по мере роста инфляции, связанной исключительно с запуском печатного станка ФРС США, подобные теории показали свою неубедительность», — написал телеграм-канал.

Достаточно критической оценки с его стороны подвергся тезис Набиуллиной о том, что российскую экономику нельзя «накачивать» деньгами. Якобы это заставляет ее расти выше потенциала и долго она в таком режиме нормально функционировать не сможет. Оценка эта, как убежден автор поста, имеет мало общего с реальным положением дел.

По мнению ТГ-сообщества, российская экономика не страдает избытком денег, а потому приведенный главой ЦБ сценарий кажется нереалистичным. Свидетельством этому является сжатие реальной денежной массы с 52% в октябре 2020 года до 48% в октябре 2021 года. Что касается роста потребительского кредитования, о котором заявила Набиуллина во время своего выступления в Госдуме, то процесс этот начался не вчера. О подобном развитии событии ещё в 2018 году предупреждал Максим Орешкин, будучи министром экономического развития РФ.

Максим Орешкин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Набиуллина почему-то считает, что если перестать накачивать экономику, то нужно рубить абсолютно все кредитование путем поднятия ключевой ставки. Однако Центробанк имеет все возможности сократить темп роста потребкредитования, перенаправив финансовые ресурсы в реальный сектор экономики», — считает «Клуб Двинского».

Продолжая свою мысль, ТГ-канал пишет, что для финансирования реального сектора экономики не обязательно даже использовать финансовую прокладку в виде банков. ЦБ может самостоятельно кредитовать производства, принимая облигации предприятий, а взамен выдавая ликвидность. Причем особый упор здесь следовало бы сделать на развитие высоких технологий, экспорт и импортозамещение. Такая мера позволит бороться с инфляцией за счет насыщения внутреннего рынка дополнительным предложением, параллельно сокращая импорт ряда товаров и услуг.

Результат от этих действий будет не сразу, предупреждает своих читателей телеграм-канал. На то, чтобы получить видимый эффект, может уйти несколько лет. Но если бы Центробанк перешел к подобной политике хотя бы 5 лет назад, то сейчас экономическая ситуация в России была бы существенно лучше.

«Вместо этого ЦБ занимался откровенной профанацией, высасывая деньги из реального сектора экономики. К сожалению, ни о каком развороте в политике ЦБ говорить не приходится. Ведомство Набиуллиной продолжает вести монетаристскую политику, застряв в архаичных правилах конца XX века. Системные либералы во второй половине 2021 года обрели сильнейшую поддержку со стороны Алексея Кудрина, который, судя по всему, начал свою последнюю битву в преддверии грядущих событий 2024 года», — подводит итог своего анализа «Клуб Двинского».

Алексей Кудрин Дарья Антонова

Таких же неутешительных выводов придерживается и телеграм-канал «Кремлевская прачка». Его автор напоминает о планах Набиуллиной увеличивать проценты рефинансирования на ближайших заседаниях совета директоров. Ожидать же возвращения в «нейтральный‌» диапазон ключевых ставок в размере 6−7% годовых, со слов главы ЦБ, можно будет не раньше 2023 года. Подобные планы ТГ-канал называет анахронизмом, приводя в пример мировые центробанки, включая ФРС США и ЕЦБ, которые в отличии от Банка России снижают или как минимум удерживают существующий размер ставок.

«Повышение учётной ставки под предлогом борьбы с инфляцией ‌ продиктованы интересами российской банковской ‌ системы, которая таким образом получает без соответствующих трудозатрат или повышения качества услуг дополнительную прибыль, не обеспеченную ростом материального производства», — заявляет «Кремлевская прачка».

Необходимость ужесточить кредитную политику Набиуллина объяснила стремлением сдержать инфляцию, напоминает автор публикации. Однако догма, что сокращение денежной ‌ массы способно остановить рост цен, которой придерживается глава Центробанка, является ложной, убежден ТГ-канал.

Центральный Банк России Иван Шилов © ИА REGNUM

«Теория монетаризма утверждает обратное: инфляцию останавливает не блокирование монетизации, а рост производства и насыщение рынка товарами, которые должна стимулировать мягкая финансово-кредитная политика», — отмечает он.

Динамика цен в 2019—2021, когда Центробанк держал относительно низкую ставку, подтверждает, что реальная инфляция не зависит от непрофессионального и внесистемного «таргетирования» регулятором. Телеграм-канал приводит статистику, согласно которой цены на продовольствие в 2019—2021 увеличивались ежегодно в среднем в диапазоне от 9% до 19%-23%.

«Стоимость минимального продуктового набора, базового для определения реального роста цен, для всего населения возросла на 250% (4067 в декабре 2019 против 10 564 рублей в 2021). Источники утверждают, что под влиянием ЦБ этот статистический показатель, необходимый для расчета социальных стандартов, был заменен данными о среднем «медианном доходе» в мае 2021», — подытожил «Кремлевская прачка».

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