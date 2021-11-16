Баку, , 20:27 — REGNUM Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов обсудил по телефону с главой Минобороны России Сергеем Шойгу ситуацию на границе с Арменией, сообщает 16 ноября азербайджанское военное ведомство.

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По утверждению Баку, ситуация обострилась из-за провокаций Армении.

«Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу позвонил министру обороны Азербайджанской Республики генерал-полковнику Закиру Гасанову по поводу ситуации на азербайджано-армянской границе. В ходе телефонного разговора генерал-полковник З. Гасанов заявил, что провокации, совершенные Арменией на государственной границе двух стран, решительно предотвращены. Генерал армии Шойгу выразил готовность приложить усилия для прекращения боевых действий и стабилизации обстановки», — указано в заявлении военного ведомства Азербайджана.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Армении позвонил главе Минобороны России и обвинил Азербайджан в вооруженных провокациях на границе.

В обоих случаях Сергей Шойгу выразил готовность принять меры для стабилизации обстановки.

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